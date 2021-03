Inter-Sassuolo, la Lega Serie A recepisce il rinvio. Per ora niente data

Inter-Sassuolo, come noto, non si giocherà sabato alle ore 20.45. La Lega Serie A apprende l’impossibilità di disputare la partita, ma per il momento non dispone ancora una data per il recupero.

STOP DEFINITIVO – Questo il testo integrale del comunicato: “Il presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A (Paolo Dal Pino, ndr) dispone il rinvio a data da destinarsi della gara Inter-Sassuolo. Era programmata per sabato 20 marzo 2021 alle ore 20.45 e valida per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie A TIM“. Non c’è ancora una data per il recupero, che come segnalato nel pomeriggio sarà da aprile in poi (vedi articolo).