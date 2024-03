Inter, dov’eravamo rimasti? Dall’Empoli al Milan si decidono due corse

L’Inter lunedì 1 aprile riprenderà il suo cammino verso lo scudetto, distante ‘solo’ 9 partite. Si riparte dall’Empoli, in piena corsa salvezza, per proseguire poi con Udinese e Cagliari. La squadra di Inzaghi dunque sarà in un certo senso arbitro della lotta per la permanenza in Serie A. Poi ci sarà il derby con il Milan, acceso oggi dalla promessa di capitan Calabria

SI RIPARTE – L’Inter di Simone Inzaghi, terminata la sosta per le Nazionali con in mezzo il caso Francesco Acerbi, può ritornare a parlare di campo e riprendere il cammino verso la seconda stella. I nerazzurri, che prima della pausa hanno pareggiato con il Napoli a San Siro, riprendono sempre in casa affrontando l’Empoli di Davide Nicola, in piena lotta salvezza. A seguire Udinese e Cagliari. Per cui si può dire che l’Inter in qualche modo sarà arbitro della lotta per non retrocedere. Le insidie, inutile dirlo, sono sempre dietro l’angolo, soprattutto quando gli avversari possono sembrare sulla carta meno complicati.

Inter, Inzaghi tiene alta la concentrazione dei suoi mentre Calabria accende il derby

Lo sa bene Inzaghi che, non a caso, parla di concentrazione ai massimi livelli anche quando si dorme. E fa bene. Il +14 sulla seconda in classifica, ovvero il Milan, è un buonissimo vantaggio ma il campionato non è terminato. Il 22 aprile, sempre un lunedì, andrà in scena proprio lo scontro con i rossoneri, acceso a diverse settimane di distanza dalle dichiarazioni di capitan Davide Calabria che avverte i rivali nerazzurri: lo scudetto al derby non si festeggia.

La sosta è sembrata lunghissima ma era anche necessaria per staccare un attimo mentalmente dopo l’eliminazione in Champions League. Lautaro Martinez e Nicolò Barella, inoltre, tornano alla base galvanizzati dalle prestazioni e dai gol realizzati con le rispettive Nazionali. Lunedì si riparte, l’Inter fino al derby può decidere due corse: la sua verso lo scudetto e quella per la salvezza.