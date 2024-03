Euro 2025, le convocate dell’Italia Femminile: tre nomi dell’Inter

Non solo calcio maschile, gli occhi restano puntati anche sull’Italia femminile. Le Azzurre saranno impegnate dopo Pasqua nelle qualificazioni al prossimo Europeo. Sono tre le calciatrici dell’Inter che prenderanno parte alla spedizione contro Olanda e Finlandia.

PRESENTI – L’Italia Femminile si prepara a scendere in campo in vista delle qualificazioni a Euro 2025, in programma la prossima estate in Svizzera. Le azzurre si ritroveranno domenica a Coverciano per iniziare a preparare le due partite di questa pausa per le Nazionali. Si partirà venerdì 5 aprile con il debutto contro i Paesi Bassi allo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza alle ore 18.15. Poi martedì 9 il match con la Finlandia in programma a Helsinki. Il gruppo guidato da Andrea Soncin si allenerà a Coverciano fino a giovedì 4 aprile e al temine dei 90’ con le Oranje farà rientro nel Centro Tecnico Federale, dove continuerà a lavorare fino alla partenza per la Finlandia, prevista per il pomeriggio di domenica 7 aprile. Sono tre le calciatrici dell’Inter che prenderanno parte alla tournée Nazionale. Queste le convocate come riportato dal sito ufficiale della FIGC:

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Margot Shore (Hellas Verona);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Inter).