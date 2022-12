Inter, i contratti parlano chiaro: una priorità evidente sul mercato

L’Inter sta iniziando a pianificare le prossime mosse di mercato. E dall’attuale situazione contrattuale emergono chiaramente le priorità della dirigenza.

MERCATO IN ARRIVO – In casa Inter si avvicina la sessione invernale di mercato, ma molti discorsi sono avviati già da tempo. Parliamo innanzitutto dei rinnovi, visti i molti giocatori in scadenza il prossimo giugno. La speranza dei tifosi è che si concluda presto – e positivamente – la trattativa per la permanenza di Milan Skriniar in nerazzurro (qui gli ultimi aggiornamenti). Ma Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno ragionando anche su altri rinnovi. Su tutti, quelli di Edin Dzeko e Matteo Darmian. E proprio il bosniaco offre lo spunto per un approfondimento.

Inter, attacco da consolidare o da rifondare?

REPARTO FRAGILE – Al momento l’Inter ha quattro attaccanti in rosa. Ma a giugno potrebbe facilmente ritrovarsi col reparto offensivo dimezzato. Oltre a quello di Dzeko, anche il contratto di Romelu Lukaku (grande protagonista ieri) termina a giugno. E per tenere il belga, si dovrà ragionare anche sull’accordo da trovare con il Chelsea. Aggiungendoci la problematica situazione fisica di Joaquin Correa (il cui contratto scade però nel 2025), nel medio termine l’Inter può fare affidamento solo su Lautaro Martinez. Appare quindi lampante quale sia il reparto – dopo i portieri – su cui la dirigenza nerazzurra deve lavorare di più.

OBIETTIVI VICINI – Tuttavia, finora è emerso solo un nome per l’attacco nerazzurro del futuro. Ed è quello di Marcus Thuram, fresco vice-campione del mondo. Il francese figlio d’arte sarebbe un innesto perfetto per l’Inter (ne abbiamo parlato qui). Ma per vederlo accanto a Lukaku e Lautaro Martinez servirà battere la concorrenza di mezza Europa (Bayern Monaco in primis). E, in ogni caso, il suo nome non è sufficiente. L’attacco nerazzurro non solo è incompleto, ma anche lontano da un’età verde. Il 2023 vedrà Dzeko compiere 37 anni, Lukaku 30, Correa 29 e Lautaro Martinez 26. Serve rinforzare l’attacco, programmandone il futuro, in tutti i sensi.