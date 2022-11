Thuram innesto perfetto per l’attacco Inter: ecco come giocherebbe

Marcus Thuram è di nuovo nel mirino dell’Inter. L’attaccante francese del Borussia Monchengladbach sarebbe un innesto perfetto per i nerazzurri. Ecco come giocherebbe nell’attacco di Simone Inzaghi.

RITORNO DI FIAMMA – Marcus Thuram è di nuovo un obiettivo di mercato dell’Inter. Sfumato l’affare nell’estate 2021, i nerazzurri tornano alla carica per l’attaccante classe 1997 del Borussia Monchengladbach. E, nonostante il contratto del francese figlio d’arte scada a giugno 2023, l’Inter sta pensando di bruciare le tappe per portarlo a Milano già nel prossimo gennaio. Per due motivi, essenzialmente. In primis, le difficoltà fisiche che stanno vivendo Romelu Lukaku e Joaquin Correa (qui il nostro focus). E poi le condizioni economiche favorevoli. Thuram potrà muoversi a parametro zero in estate, ma i nerazzurri vogliono anticipare la concorrenza. E per farlo potrebbe bastare un esborso di 10 milioni di euro. Una spesa tutto sommato contenuta, per regalare a Simone Inzaghi un’alternativa in attacco già a gennaio. A tal proposito, come giocherebbe Thuram nell’Inter?

Thuram profilo perfetto per ridisegnare l’attacco dell’Inter

PROFILO IDEALE – Thuram non è il classico goleador, questo va messo in chiaro da subito. A 25 anni compiuti (lo scorso 6 agosto), in carriera ha all’attivo 60 gol. 31 di questi con la maglia del Borussia Monchengladbach, che veste dall’estate 2019. E proprio nella prima stagione in Bundesliga ha vissuto la sua stagione più prolifica. 10 gol in campionato, 14 in totale considerando le altre competizioni. Ma quest’anno, a metà stagione, ha già pareggiato il bottino della doppia cifra, proiettandosi verso un nuovo record personale. Alle 60 reti accompagna 32 assist totali, di cui 26 coi tedeschi. Numeri ben distanti dalle medie dei migliori realizzatori, certo. Ma è – anche – qui che si può leggere l’importanza di un profilo come quello di Thuram.

COMPAGNO DI REPARTO – Qui sotto possiamo osservare la heatmap (presa da SofaScore) dell’attuale stagione di Thuram in Bundesliga, che mostra come si è mosso in 15 gare col Borussia Monchengladbach. In cui ha segnato 10 gol e firmato 3 assist.

Thuram possiede il fisico del centravanti dai piedi educati (192 cm per 80 kg), come dimostrano anche i suoi numeri. Ma è in realtà il prototipo del centravanti moderno. Ossia un attaccante in grado di svariare su tutto il fronte d’attacco. Lavorando anche senza palla per legare meglio i reparti tra loro. E supportando in modo solido la manovra in fase offensiva. Queste caratteristiche possono quindi renderlo il partner perfetto per Lautaro Martinez, lasciando il Toro a combattere nell’arena dell’area di rigore, dove si trova più a suo agio. E lo stesso vale per Edin Dzeko, che potrà così concentrare le sue energie negli ultimi sedici metri. Thuram può quindi offrire a Inzaghi nuove (e più) opzioni per comporre l’attacco nerazzurro.