Inter, perché in estate è impossibile prendere Marcus Thuram? La risposta

EXTRA-BUDGET – La questione Marcus Thuram ha assunto centralità nelle ultime ore per l’Inter. L’attaccante francese di proprietà del Borussia Mönchengladbach ha il contratto in scadenza nel 2023, ma l’obiettivo della dirigenza nerazzurra non è quello di arrivare a giugno. Perché quest’insolita scelta? La risposta è semplice: i 10 gol in 15 partite hanno convinto numerose squadre a muoversi per lui, tra cui il Bayern Monaco. Le capacità economiche del club tedesco sono maggiori e per questo l’Inter deve anticipare i tempi. L’unica soluzione per portare Thuram a Milano è acquistarlo a gennaio per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro, già comunicata dal suo club di appartenenza. C’è bisogno di un extra-budget, a meno che non arrivi qualche cessione prima: gli indiziati potrebbero essere Robin Gosens, Roberto Gagliardini e Joaquin Correa. L’operazione è difficile, ma sarebbe perfetta per sopperire ai problemi riscontrati in termini numerici in quest’inizio di stagione.