Maignan, rischia contro l’Inter! Il recupero non procede nel verso giusto – CdS

Mike Maignan secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport rischia di saltare anche la sfida di Supercoppa italiana contro l’Inter a causa di alcune complicanze legate al suo recupero.

RISCHIA GROSSO – Non filtra ottimismo in casa Milan riguardo il recupero di Mike Maignan. Il portiere francese è ancora alle prese con un problema al polpaccio e non solo rischia di saltare le prime due giornate di campionato contro Salernitana e Roma, ma addirittura potrebbe non giocare l’impegno più importante di gennaio contro l’Inter. L’obiettivo del club è quello di recuperare il portiere francese in tempo per la sfida del 18 gennaio a Riyad.

Fonte: Corriere dello Sport