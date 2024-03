Inter, non ammesse ripercussioni: la serata di Madrid insegna una cosa!

L’Inter non è invincibile, come molti pensavano. La serata Champions di Madrid lo insegna. Ma non tutti i mali vengono per nuocere: l’infallibilità può aiutare. Ecco come.

FANTASIA – Un anno sfavillante, numeri magici, insieme a record personali inseguiti e raggiunti, con l’aggiunta dello scorso finale di stagione sorprendente, hanno fatto sì che negli ultimi mesi l’Inter venisse considerata la regina d’Italia. Un processo quasi legittimo, considerati i dati oggettivi, e anche piacevole da ammirare. Un pizzico deleterio, però, quando ciò conduce a pensare che “migliore” sia quasi sinonimo di “invincibile”. E, bisogna essere onesti, in tanti nell’ultimo periodo, soprattutto fra i tifosi nerazzurri, hanno deciso di cucire addosso all’Inter questa qualifica. La squadra di Simone Inzaghi ha abituato così bene, nel corso di questa stagione, che anche una vittoria “di corto muso” o un pareggio isolato in campionato sono riusciti, a volte, a far storcere il naso. Un simpatico paradosso, che fa capire quanto alte siano le aspettative nei riguardi del club nerazzurro. Ma che, in realtà, doveva aiutare ad accettare la realtà: anche l’Inter può cadere.

REALTÀ – La serata di ieri, al Civitas Metropolitano, forse, è ciò che serviva per tornare a comprenderlo. L’Inter non è infallibile, come non lo è il suo allenatore Inzaghi. L’uscita dalla Champions League, per mano dell’Atletico Madrid ai rigori, non è certo il modo più carino e gentile per capirlo. Ma, a volte, serve impattare forte con la realtà per riuscire davvero ad accettarlo. È questo che i volti delusi dei nerazzurri, dopo 120 minuti e passa di lotta sul campo, devono insegnare. Perché comprendere il concetto di “invincibilità” aiuta anche a non subire un contraccolpo, che soprattutto a questo punto della stagione non è assolutamente contemplato. Errare – e non solo un rigore – è umano. E accettarlo è il primo passo per non cadere nello sconforto in cui ogni insuccesso porta a cadere.