Inter, attacco 2023 da (ri)costruire! Lautaro Martinez punto fermo (e unico?)

L’Inter deve pensare all’attacco del 2023 e delle stagioni successive. Tra mercato e condizioni fisiche, Lautaro Martinez è l’unica certezza.

REPARTO FRAGILE – L’Inter ha più di un problema in attacco, ma non lo scopriamo certo oggi. In primis, da un punto di vista atletico. Basti sapere che Lautaro Martinez e Edin Dzeko sono rispettivamente il terzo e il sesto giocatore più utilizzati da parte di Simone Inzaghi. 1.649 minuti per l’argentino (ora Campione del Mondo) e 1.306 per il 9 bosniaco. Joaquin Correa si ferma a malapena a 575 minuti, Romelu Lukaku supera a fatica i 250 minuti in stagione (256 per la precisione). Ma questa fragilità non è certo l’unico problema dell’attacco dell’Inter.

L’attacco Inter del futuro passa dal mercato

FUTURO DA COSTRUIRE – Guardando al 1° luglio 2023, l’attacco dell’Inter rischia di essere letteralmente dimezzato. A fine giugno scadrà infatti il contratto di Dzeko coi nerazzurri. E terminerà il prestito di Lukaku dal Chelsea. Un problema numerico a cui la società nerazzurra vuole ovviare offrendo il rinnovo al bosniaco classe 1986 (qui gli ultimi aggiornamenti). Ma proprio l’età del numero 9 è indicatore di come servano altre energie, più fresche, nel reparto offensivo dell’Inter. Mentre è ben diversa la situazione di Lukaku. Sia il giocatore che la società nerazzurra sarebbero favorevoli ad un rinnovo del prestito. Di diverso avviso è invece il Chelsea, che detiene il cartellino del belga. Al momento quindi, non vi è nessuna garanzia sulla permanenza a Milano dei due centravanti.

MERCATO A DOPPIA VIA – L’Inter dovrà quindi muoversi sul mercato per rinforzare il proprio attacco. In un senso e nell’altro. Sul fronte ingressi, il nome caldo è quello di Marcus Thuram, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach. Ma per acquistare il francese figlio d’arte, la società nerazzurra dovrà battere la concorrenza di mezza Europa. E sborsare almeno 10 milioni di euro per anticipare il suo arrivo già nel mercato invernale. Al tempo stesso, l’Inter deve cercare di fare cassa, innanzitutto con gli esuberi. In attacco si dovrà quindi puntare sulla cessione di Correa. L’argentino non sta affatto ripagando l’investimento della scorsa estate: troppi pochi gol (9) in troppe poche partite (54, con 35′ di media a partita) per troppi soldi (31 milioni di euro). Al tempo stesso, però, la precaria condizione fisica – 19 partite saltate in 18 mesi a Milano – lo rende un profilo poco appetibile sul mercato. Cederlo sarà difficile, e farlo realizzando una plusvalenza ancor di più.

FULCRO – L’unica certezza rimane quindi Lautaro Martinez. Il 10 argentino è l’attaccante più giovane dell’Inter (classe 1997), nonché quello con il contratto più lungo (scadrà il 30 giugno 2026). Ed è anche l’attaccante col valore di mercato più alto, considerando anche la Coppa del Mondo appena vinta. Di conseguenza, potrebbe risultare il profilo più facile da piazzare sul mercato. Ma qui subentra anche il tema dell’ambizione societaria. L’Inter non può puntare a migliorarsi vendendo i pezzi pregiati, come Lautaro Martinez, e tenendo giocatori poco utili e che per di più appesantiscono il bilancio, come il già citato Correa. Ad oggi il Toro è l’unico attaccante con un futuro certo all’Inter, e l’unico attorno al quale si può pensare di costruire il reparto nei prossimi anni. Un reparto da ricostruire, aumentandone valore e forza attraverso una sostituzione intelligente dei profili odierni.