Lukaku, Chelsea pentito del prestito all’Inter. Decisione sul futuro

Il Chelsea sembra essere pentito dal prestito di Romelu Lukaku all’Inter. A rivelarlo è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ai microfoni di SOS Fanta. I londinesi avrebbero anche una nuova ‘filosofia’ sulle cessioni in prestito.

PENTIMENTO – Si complica il futuro di Romelu Lukaku all’Inter. Arrivato in prestito in estate dal Chelsea, il belga potrebbe non proseguire la sua avventura in nerazzurro per un’altra stagione. Lo rivela Fabrizio Romano, che ai microfoni di SOS Fanta sostiene che i londinesi non siano affatto contenti dell’andamento del prestito dell’attaccante a Milano. Ma non solo. La nuova proprietà avrebbe infatti una nuova filosofia sulle cessioni in prestito: tutti bloccati, tranne per giocatori giovani che abbiano possibilità di crescita, o prestiti con opzione di riscatto. Difficile in queste condizioni, quindi, trattare il prestito di Lukaku per un’altra stagione.