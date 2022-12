Astrid Gilardi, ecco chi è la n. 1 dell’Inter Women: informazioni e curiosità

Sin da piccolina un sogno nel cassetto: giocare a calcio. Pur di realizzarlo Gilardi accetta di allenarsi circondata da compagni maschi. I suoi sacrifici vengono ripagati, perché ora la classe 2003 è impegnata nel campionato professionistico femminile. Scopriamo insieme le informazioni e le curiosità sul portiere dell’Inter Women.

Informazioni anagrafiche e scheda tecnica

Nome: Astrid

Cognome: Gilardi

Data di Nascita: 19-02-2003

Nazionalità: Italia

Altezza: 1.71

Ruolo: Portiere

Numero di maglia: 1

La carriera, le statistiche e le curiosità di Gilardi

CARRIERA – Astrid Gilardi muove presto i primi passi sull’erbetta. Già all’età di sei anni intraprende un percorso sportivo con la scuola calcio della Polisportiva Mandello, nella provincia di Lecco in cui la classe 2003 è nata. Il giovane portiere, pur di realizzare il suo sogno, è costretto a giocare in una squadra composta da suoi coetanei maschi. Fino a quando, nel 2014, non ha l’opportunità di giocare nel club femminile del Real Meda. Qui Gilardi ci rimane per tre stagioni, fino al 2017. Anno questo, che segna il suo trasferimento all’Inter Women, passando dalla Primavera e giungendo in Prima Squadra. Nella stessa stagione in cui firma in nerazzurro, la Nazionale Under-16 la convoca per la prima volta. L’anno successivo, poi, passa a vestire la maglia azzurra dell’Under-17.

STATISTICHE – Tracciando un bilancio delle stagioni con la Prima Squadra dell’Inter Women, viene fuori che Gilardi ha partecipato a pochissime gare. Nell’anno 2020/2021 ha protetto i pali nerazzurri solo in quattro partite (su ventuno), tutte, però, giocate per gli interi 90′. Nella stessa stagione è scesa in campo, per due volte, anche in Coppa Italia Femminile. Nel 2021/2022, invece, l’estremo difensore ha giocato in Serie A Femminile per soli 90′. Sul fronte azzurro, poi, Gilardi conta tre presenze con la Nazionale Under-17 nel 2020 e tre con quella Under-19 nel 2022.

CURIOSITÀ – Poco impegnata dall’Inter Women, anche per la sua giovanissima età, ma con buone doti qualitative e tecniche. L’impegno e la serietà di Gilardi era evidente già nel 2018, quando il comune di Mandello la premia come miglior atleta dell’anno. A marzo scorso, inoltre, è stata premiata da APPORT (Associazione Italiana Preparatori Portieri Calcio) come miglior portiere Under-23 (vedi articolo). Il numero 1 nerazzurro non ha mai indossato i guantoni nel corso di questa prima parte di stagione 2022/2023. Il motivo non è da individuare solo nella gerarchia in porta, dettata dalla bravura del primo portiere Francesca Durante. La scorsa estate, infatti, Gilardi è stata costretta a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico per riparare una lesione dei tendini della spalla destra (vedi articolo). Operazione, questa, che ha successivamente richiesto al portiere un periodo di immobilizzazione e, poi, riabilitazione.

Fonti: Inter.it, Tuttosport.com, Goal.com, ClaudioBottagisi.com