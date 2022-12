Il caso Skriniar e la gestione mediatica rivedibile da parte dell’Inter

Tra qualche giorno, Milan Skriniar sarà libero di firmare con un altro club, dato il suo contratto in scadenza a giugno 2023. Il rinnovo del suo contratto è uno dei temi più caldi di questo freddo inverno

CAOS MEDIATICO – Il caso Skriniar è più di una semplice questione di firme. Attorno al giocatore si è creata una situazione strana. La sensazione è che per il suo rinnovo sia ormai prossimi al traguardo, per come ne parlano i principali media e anche i dirigenti nerazzurri. Addirittura Marotta disse che la questione si sarebbe risolta prima di Natale. Al 26 dicembre non c’è ancora un accordo ben definito. I problemi però partono da quest’estate, quando l’Inter e il giocatore hanno subito il pressing del PSG, interessantissimo allo slovacco. L’Inter non hai mai protetto adeguatamente il giocatore da queste avances a livello mediatico. Il risultato è che Skriniar si è sentito in bilico fino all’ultimo giorno di mercato, e questa instabilità si è risentita anche in campo. In avvio di stagione Skriniar non è stato impeccabile come ha ben fatto vedere negli anni. Il club ha provato a restituirgli importanza dandogli la fascia di capitano, una volta che Handanovic si è accomodato in panchina. Qualche giorno fa Ausilio ha dichiarato che anche il giocatore dovrà fare un passo verso la società per continuare la sua carriera in nerazzurro. Ancora non si conosce il finale di questa storia, ma la cosa certa è che l’Inter dovrà imparare da questa storia per il futuro, cercando di migliorare la comunicazione ed evitare situazioni di incertezza come quella attuale.