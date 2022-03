Inter Women, doppio premio APPORT tra i pali: vincono Durante e Gilardi!

Inter Women è un progetto in continua evoluzione, in campo e fuori. La squadra nerazzurra da quest’estate può vantare un grande potenziale anche tra i pali, come dimostrato dal premio APPORT vinto da Durante e bissato dalla compagna di squadra Gilardi

DOPPIO PREMIO – In occasione di Inter-Pomigliano di Serie A Femminile (vedi articolo), le nerazzurre Francesca Durante (1997) e Astrid Gilardi (2003) sono state premiate. Rispettivamente come miglior portiere e miglior portiere Under-23 della passata stagione. I premi, conferiti da APPORT (Associazione Italiana Preparatori Portieri Calcio), ribadiscono l’ottimo lavoro fatto da Inter Women con i propri estremi difensori. Durante, acquistata in estate dalla Fiorentina Femminile via Hellas Verona Women, oggi è titolare nell’Inter Women. Gilardi, già a Milano dal 2017 e cresciuta attraverso la Primavera nerazzurra, rappresenta il futuro tra i pali. A loro vanno i più sinceri complimenti per questo trofeo individuale.