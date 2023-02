Inter, alle spalle perdono punti. Contro la Sampdoria un imperativo

Per la lotta alla qualificazione alla prossima edizione di Champions League le squadre alle spalle dell’Inter zoppicano vistosamente. Contro la Sampdoria vige un chiaro imperativo per Simone Inzaghi.

OBBLIGO – Un obbligo, un imperativo nel lunedì nerazzurro di Simone Inzaghi: la vittoria. La squadra meneghina può porre una seria ipoteca al discorso Champions League. La Roma ha pareggiato per 1-1 contro il Lecce, una tra Lazio e Atalanta, se non entrambe, perderanno punti e lo scontro di questa giornata di campionato non è dei più difficili per l’Inter. Nel posticipo i ragazzi del tecnico piacentino saranno ospiti della Sampdoria. A Genova i trascorsi non sono così positivi (vedi articolo), quindi c’è da cancellare anche la paura del passato. Inzaghi conosce l’importanza del match, infatti la formazione non prevede cambi drastici e ampio spazio al turnover. Nonostante i prossimi impegni in Champions League, non vanno sottovalutate le sfide di campionato e una delle insidie arriverà proprio questo lunedì.