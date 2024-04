Frattesi, contro Milan battesimo di fuoco: l’Inter aspetta la replica!

La prima vittima di Davide Frattesi, indossando la maglia dell’Inter, è stata il Milan. Alle porte il derby di ritorno dal grande peso: sarà di nuovo decisivo?

IL PRIMO – Riavvolgere il nastro della prima stagione all’Inter di Davide Frattesi è un piacere estremo. Per i gol e gli assist favolosi messi a segno da settembre fino ad oggi? Certamente, ma soprattutto per ripercorrere quello che è stato il battesimo in nerazzurro del centrocampista italiano. L’ex Sassuolo si è fatto riconoscere immediatamente dal popolo interista, soprattutto per l’audacia con cui ha affrontato una delle prime e più sentite sfide indossando la maglia nerazzurra. Lo scorso 16 settembre Simone Inzaghi ha richiamata Frattesi dalla panchina, per disputare l’ultima mezz’ora contro il Milan. Con fierezza, una volta toltasi la pettorina, il numero diciassette è entrato in campo e ha dato il colpo di grazia a dei rossoneri già particolarmente provati. Sua la zampata finale, al 90+3′, che ha regalato all’Inter il definitivo 4-0 e a se stesso il primo ed emblematico gol con la maglia interista.

IL PROSSIMO – L’esultanza, con tanto di corsa sotto la curva senza maglietta, rimane nella storia nerazzurra di Frattesi. Come anche il gesto con la mano – in totale stile Francesco Totti – a mimare un “4-0, zitti e a casa” ai calciatori del Milan imbufaliti. Un ricordo particolarmente suggestivo quello legato all’ultimo derby di campionato, soprattutto quando al ritorno mancano all’incirca sei giorni e in palio l’Inter ha uno scudetto. Considerando che Frattesi, al netto di scelte anormali di Inzaghi – lunedì prossimo partirà dalla panchina e conoscendo la sua incisività quando viene buttato nella mischia a partita in corso, l’Inter non può che augurarsi che sia il suo – come a settembre – uno dei gol che indirizzerà il derby. O, magari, anche di Hakan Calhanoglu che certamente ha qualche sassolino nella scarpa da togliersi con gli ex compagni del Milan.