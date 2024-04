Repice: «L’Inter ha fame, il Milan eviterà lo smacco. Una cosa può influire»

Cresce l’attesa per Milan-Inter di lunedì prossimo. A dire la sua sul derby che potrebbe incoronare i nerazzurri campioni d’Italia è Francesco Repice.

QUALCOSA DI INCREDIBILE – Le radiocronache di Francesco Repice incantano migliaia di tifosi. Lo stesso accadrà sicuramente con quella di Milan-Inter del prossimo 22 aprile, per il quale c’è davvero tanta attesa. Il radiocronista, intercettato da SportPaper, sul derby dichiara: «Se l’Inter vincerà lo scudetto nel derby? Credo abbiano abbastanza fame. Dall’altra parte si farà di tutto per evitare lo smacco. Che l’Inter vinca il campionato è chiaro, ma vincerlo in un derby, per i suoi tifosi sarebbe qualcosa di incredibile. In egual misura lo sarebbe per i tifosi del Milan, visto che gioca in casa».

Milan-Inter, le sensazioni di Repice

COSA INFLUISCE – Francesco Repice continua, parlando di Milan-Inter: «Quanto accaduto due anni fa potrebbe aver influito e potrebbe influire per gli interisti. Non credo dipenda questa partita con quella di Europa League, il derby di Milano ha una storia a sé. C’è la seconda stella, non è una cosa semplice non solo per i tifosi, ma anche per i club. Sono cose che fanno la storia dei club». Questo il pensiero di Repice sul derby, che i tifosi nerazzurri sperano possa portare, oltre che una vittoria, anche l’ambito scudetto.