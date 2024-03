Frattesi, con l’Italia un possibile aiuto all’Inter per lo sprint finale

Giovedì e domenica l’Italia sarà impegnata in due amichevoli negli Stati Uniti. Tra i giocatori dell’Inter impegnati ci sarà anche Davide Frattesi, per il quale potrà essere l’occasione di macinare minuti nelle gambe e recuperare la miglior forma partita dopo i recenti problemi fisici. Il tutto in vista dello sprint finale.

RECUPERO – Dopo i due piccoli problemi muscolari delle ultime settimane, Davide Frattesi continua a lavorare per mettere importanti minuti partita nelle gambe. Non solo per il finale di stagione con l’Inter, ma anche in vista dell’Europeo. E, parlando di Europeo, è proprio con la maglia dell’Italia che il centrocampista nerazzurro potrà avere la grande occasione di macinare minuti di gioco. Quale occasione migliore, infatti, delle due amichevoli negli Stati Uniti contro Ecuador e Venezuela? Un possibile “aiuto” nei confronti dell’Inter e di Simone Inzaghi, che per lo sprint finale potrà avere un Frattesi carico a molla e con la condizione giusta per poter fare la staffetta a centrocampo con Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan.