Mkhitaryan, sia benedetta la sosta! Riposo prima di Inter-Empoli

Ormai lo sappiamo, Simone Inzaghi non ha alcuna intenzione ormai di rinunciare a Henrikh Mkhitaryan a centrocampo. Tanto da spremerlo fino allo stremo, come visto nelle ultime gare. In questo senso è benedetta la sosta, che permetterà all’armeno di tirare il fiato prima di Inter-Empoli.

MOMENTO DI RIPOSO – Arriva finalmente la sosta per permettere a Henrikh Mkhitaryan di avere un po’ di riposo dopo i tanti minuti giocati. Le ultime gare hanno mostrato come il centrocampista armeno sia in un leggero calo fisico, dovuto proprio alle numerose presenze in campo, dal momento che Simone Inzaghi non ha alcuna intenzione di rinunciare a lui. Come ben sappiamo, Mkhitaryan si è ritirato dalla sua nazionale – l’Armenia – e questo è un vantaggio in vista dell’ultima parte di campionato. A partire da Inter-Empoli, dove sicuramente sarà titolare a centrocampo, considerando proprio il fatto che durante la sosta resterà a lavorare ad Appiano Gentile. E, quantomeno, potrà disputare gli ultimi impegni al massimo delle forze.