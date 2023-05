Dzeko, altra prestazione di grandissimo livello in Inter-Milan

Ieri sera l’Inter è riuscita a battere nuovamente il Milan e a conquistare la finale di Champions League dopo tredici anni. I nerazzurri si sono resi protagonisti di un’altra grande prestazione compreso Edin Dzeko, che nei suoi sessantacinque minuti ha messo tanta quantità e sostanza.

GRANDE FORMA − Nella doppia sfida in Champions League contro il Milan c’è stata una costante decisiva per l’Inter. Edin Dzeko si è infatti reso protagonista con delle ottime prestazioni. Il bosniaco sembra il lontano parente del calciatore spento e stanco visto nelle scorse uscite dei nerazzurri. Nelle 5 partite disputate nel mese di maggio è riuscito a segnare ben 3 gol, con uno dei quali ha sbloccato le marcature proprio nel derby d’andata. Inoltre anche quando non è riuscito a mettere il suo sigillo è riuscito comunque a convincere anche quelli che avrebbero preferito vedere in campo Lukaku. Scelta dunque azzeccata da Simone Inzaghi che il nove nerazzurro non ha fatto assolutamente rimpiangere.

QUALITÀ E QUANTITÀ − Anche ieri sera infatti in molti avevano storto il naso quando avevano visto ancora una volta Lukaku in panchina nel derby. Dzeko però si è reso protagonista di una partita intensa, giocata con la giusta dose di cattiveria e d’esperienza. Il bosniaco, come al solito, ha mostrato tutta la sua tecnica e la sua intelligenza nella gestione del pallone. Si abbassava tra i centrocampisti per legare il gioco, faceva sponde quando c’era da farle e proteggeva palla e si faceva fare fallo quando la pressione del Milan era più asfissiante. La cosa che però colpisce di più, soprattutto per l’età che ha, sono le corse fatte sia in avanti che indietro per recuperare palla. Cosa che solitamente si vede poco da parte degli attaccanti. Una prestazione che quindi giustifica a pieno la scelta di Inzaghi di puntare su di lui.