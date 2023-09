Dopo Dimarco un altro ‘centenario’: Inter-Fiorentina occasione giusta

Federico Dimarco ha raggiunto le 100 presenze con la maglia dell’Inter a Cagliari. E con ogni probabilità in Inter-Fiorentina un suo compagno lo raggiungerà in classifica.

TRIPLA CIFRA – Cagliari-Inter di lunedì è una partita “storica” per Federico Dimarco. Non tanto per l’assist a Lautaro Martinez in occasione del raddoppio, quanto per la statistica. Perché con quella partita l’esterno mancino sale a 100 presenze con la maglia dell’Inter. Un traguardo importante per un tifoso nerazzurro come lui (qui tutto il suo orgoglio), considerando il fascino che la tripla cifra tonda porta con sé. E molto presto un suo compagno (di squadra e non solo) può raggiungerlo.

TRIPLA FASCIA – Uno dei protagonisti di Cagliari-Inter è stato indubbiamente anche Denzel Dumfries, autore del vantaggio nerazzurro. Che sale così a 8 gol complessivi con la maglia dell’Inter. In 99 presenze totali. Questo significa che in Inter-Fiorentina di domani (ore 18.30) la controparte destra di Dimarco potrà raggiungere anche lui le 100 presenze in nerazzurro. Con una parabola leggermente diversa, ma un punto in comune. Ossia raccogliere un’eredità pesante, nello specifico quella di Achraf Hakimi (Dimarco subentrava invece a Ivan Perisic). Possiamo dire senza timore di smentita che Dumfries non è al livello dell’attuale numero 2 del PSG. Tuttavia al terzo anno all’Inter è uno dei leader conclamati della squadra, e il traguardo della tripla cifra può essere visto come un ottimo riconoscimento.