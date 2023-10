Cuadrado, sosta per le Nazionali da sfruttare! Ritrovare condizione

Juan Cuadrado è rientrato col Bologna dall’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo per diverse settimane. Il CT della Colombia ha ‘risparmiato’ il laterale dalla convocazione: la sosta sarà utile per ritrovare certezze e condizione

CONDIZIONE – Juan Cuadrado ha riassaporato il campo in Inter-Bologna, dopo un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo per diverse settimane. Il colombiano, contro i rossoblù, ha provato qualche spunto in area ma è apparso, comprensibilmente, molto lontano dalla condizione ottimale. Dal Sud America però arriva un assist inatteso per l’Inter: il CT della Colombia Nestor Lorenzo non ha convocato l’esterno per i prossimi impegni della nazionale con Cuadrado che resterà ad Appiano a lavorare con Inzaghi ed i rimanenti compagni.

UTILE – La sosta sarà utile al colombiano che dovrà ritrovare la miglior condizione possibile per tornare ad essere un’alternativa importante, come nelle prime uscite stagionali dell’Inter. Cuadrado rappresenta un asset di esperienza ed imprevedibilità da sfruttare: al rientro l’Inter dovrà riprendere la marcia in campionato ed in Champions League e le rotazioni saranno fondamentali. Da qui alla fine del campionato Inzaghi e l’Inter avranno bisogno del miglior Cuadrado.