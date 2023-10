Cosmi sbotta: «Milan passa da eroico e Inter con grandi problemi, follia!»

Cosmi può iniziare la nuova settimana riportando alla luce la sua analisi pre-weekend su Inter e Milan. L’allenatore perugino, ospite di “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, alleggerisce il carico di critiche sulla squadra di Inzaghi dopo l’ultimo pareggio casalingo

CRITICHE ESAGERATE – La profezia di Serse Cosmi non si verifica solo per un discutibile episodio a 3′ dall’inizio del recupero a Genova ma è solo un dettaglio da sala VAR e non di campo. In effetti il weekend delle milanesi va esattamente come previsto da Cosmi, che aggiunge: «Secondo me c’è una follia generale nel passare da armata vincente ad avere problemi di età e rosa. Non c’è il minimo equilibrio nei giudizi! Prima di queste due partite dissi che sarebbero state due partite pericolosissime. Ed è andata bene al Milan, se no erano due pareggi, che potevano sembrare due passi falsi. Ripeto, se vinci 2-0, giochi in casa e sei l’Inter, teoricamente dovresti avere novanta possibilità su cento di portare a casa il risultato. Però incontri il Bologna, che è un’ottima squadra e non la batti facilmente. Anche se vai in vantagigo. Sicuramente ci sono degli errori difensivi. Come quello fatto dal Bologna sull’eurogol di Lautaro Martinez ma anche dall’Inter in occasione del gol di Joshua Zirkzee, ma il Bologna il risultato se lo porta meritatamente a casa contro l’Inter. Poi il Milan passa da eroico, vincendo in quella maniera contro il Genoa, e l’Inter diventa un squadra con grandi problemi…». Così Cosmi dopo aver letto e sentito solo pesanti critiche sull’Inter seconda.

Cosmi difende l’Inter dalle solite critiche

SENZA EQUILIBRIO – Cosmi continua il suo intervento e non le manda certo a dire agli addetti ai lavori: «Nonostante la mia vita e il mio carattere siano assolutamente squilibrati (ride, ndr), nel calcio un minimo di equilibiro lo devi mantenere. L’Inter è una squadra attrezzata benissimo. Dopo l’infortunio di Marko Arnautovic in attacco deve ritrovare Alexis Sanchez, che ancora non è nelle migliori condizioni. E anche Davide Frattesi, che è appena rientrato. Simone Inzaghi ha tanti giocatori fuori condizione. Anche se è vero che l’Inter subisce tanto, soprattutto contro le piccole, ma il Bologna non è una piccola squadra. Ed è una squadra contro cui tante faranno fatica. Anche la Juventus ha pareggiato in casa contro il Bologna e perso contro il Sassuolo proprio come l’Inter…». Questa la chiosa di Cosmi, che termina la sua ospitata scegliendo Francesco Acerbi come miglior centrale difensivo di questa Serie A nonostante l’età avanzata e Lautaro Martinez come punta.