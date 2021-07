Barella e Bastoni, 2021 perfetto con Oriali: dall’Inter all’Italia… all’Europa!

Barella e Bastoni possono vantare il doppio titolo di campioni d’Italia e d’Europa nella stessa stagione sportiva. Con i due giocatori dell’Inter anche Oriali, che continua a inanellare trionfi ovunque vada. Un 2021 perfetto, finora, per i colori ner…azzurri

INTER… NAZIONALE – C’è un po’ di Inter nell’Italia campione d’Europa che sta festeggiando a Londra dopo aver battuto l’Inghilterra (vedi articolo). Non avrà brillato come al solito nei 54′ giocati, ma Nicolò Barella è (stato) imprescindibile per il centrocampo azzurro. Meno utilizzato ma non per questo da sottovalutare Alessandro Bastoni, che all’ombra del capitano Giorgio Chiellini non poteva fare di più. Gli interisti campioni d’Italia e d’Europa nel 2021 sono tre. Non c’è Stefano Sensi, infortunato last minute e rimpiazzato da Matteo Pessina. C’è però Lele Oriali, protagonista assoluto in panchina al fianco del CT Roberto Mancini, che è il vero eroe di questa impresa azzurra a Euro 2020.

All’ex allenatore dell’Inter, così come a tutti gli altri azzurri – nerazzurri e non – vanno i complimenti da parte di tutta la Redazione di Inter-News.it per questo trionfo. Grazie, ragazzi!