Barella, finale di Euro 2020 da cancellare: primo ammonito, primo sostituito

Barella ha già detto addio alla sua finale di Euro 2020. Le scelte di Mancini a inizio ripresa penalizzano il centrocampista dell’Inter, che non è stato all’altezza delle attese. Non manca il suo nome sul taccuino dell’arbitro

BARELLA FUORI – Il risultato di Italia-Inghilterra dopo un’ora di gioco è ancora fermo sullo 0-1 (vedi articolo). Il CT Roberto Mancini ha già attuato i primi cambi. Al 54′ fuori Nicolò Barella – subito ammonito al 47′ per fallo su Harry Kane – e dentro Bryan Cristante per conferire maggiore fisicità al centrocampo azzurro. Esce anche Ciro Immobile, che lascia il posto a Domenico Berardi in attacco. La finale di Euro 2020 giocata dal centrocampista dell’Inter è semplicemente da dimenticare. Il suo è finito per primo sul taccuino degli ammoniti. E anche sulla lavagnetta dei sostituiti. In attesa di vedere come andrà a finire la partita dei suoi compagni, Barella – finalmente – è virtualmente già in vacanza. Manca meno di mezz’ora alla fine di Italia-Inghilterra a Wembley…

AGGIORNAMENTO ORE 22.27 – Al 67′ Leonardo Bonucci pareggia, 1-1!