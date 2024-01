Zeman punzecchia: «Juventus Next Gen? 2 gol irregolari! Deve salvarsi»

Zeman punzecchia la Juventus Next Gen, ovvero la Juventus under 23, che domenica scorsa ha battuto il suo Pescara per 4-3 con due gol, a detta sua, in fuorigioco.

FRECCIATA − Zdenek Zeman mai banale contro la Juventus. Stavolta l’attacco alla Next Gen: «Abbiamo fatto bene tutto il primo tempo. Poi preso gol, si gioca sui risultati. Se vinci si gioca in un modo, se perdi in un altro. Per me la partita non era da buttare, ma se prendi due gol in fuorigioco e ti ammoniscono cinque giocatori per falli da non ammonizione diventa difficile giocare. So che la Juve si deve salvare...».