Mourinho su esonero Roma: «C’è una cosa strana!». Poi bordata

Mourinho dopo l’esonero dalla Roma torna a parlare e lo fa, come sempre, senza peli sulla lingua. L’allenatore portoghese, come riporta A Bola, non usa mezzi termini nemmeno riguardo all’ex dirigente giallorosso Tiago Pinto

AL VELENO – José Mourinho, dopo l’esperienza finito in esonero alla Roma, è attualmente libero e quindi si concede qualche momento di relax in Portogallo, dove si è tenuta la gara di MotoGP. L’ex tecnico dell’Inter torna a parlare e lo fa a modo suo, senza peli sulla lingua: «Il mio esonero dalla Roma? Nulla di strano. È difficile capire come un allenatore che raggiunge due finali europee consecutive possa lasciare… Questa è l’unica cosa strana».

TAGLIATI I PONTI – Mourinho non usa mezzi termini riguardo a Tiago Pinto, ex dirigente giallorosso al suo fianco nella Capitale: «Le interviste al signor Tiago Pinto, sinceramente, non perdo un secondo né a leggerle né ad ascoltarle, non mi interessano per niente. Ciò che dice o pensa mi interessa poco, per non dire nulla. Non ho alcun interesse. Se lavorerà ancora con me? No, certamente no. A volte le cose ci portano a pensare che sia possibile, ma in questo caso non è possibile».