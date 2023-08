Zazzaroni: «Lukaku, ma quale tradimento Inter? Racconto una cosa!»

Il nome di Lukaku non smette di essere chiacchierato e accostato all’Inter. Zazzaroni, tornando sulla questione, dice la sua. Poi un commento su Pavard e Tuchel.

TRADIMENTI E PROBLEMI – Ivan Zazzaroni, intervenuto nel salotto di “Pressing”, esprime la propria opinione su alcune vicende di mercato legate all’Inter: «Romelu Lukaku, ma quale tradimento? A Maggio il signor Giuseppe Marotta disse “Vediamo se lo rinnoviamo perché appartiene al Chelsea“. L’avvocato Ledure disse a Marotta che il Chelsea non gli avrebbe mai fatto un altro regalo col prestito ad 8 milioni di euro. Questa cosa non è mai stata raccontata e ora lo faccio io. Infatti il Chelsea non lo voleva più prestare, lo voleva vendere. La Juventus ci lavorava da marzo ma ha avuto difficoltà a vendere Dusan Vlahovic. Ha voluto forzare la mano col Chelsea, non ce l’ha fatta e si è accontentata. Ora la Roma spera di sfruttare questo momento del mercato. Benjamin Pavard? Thomas Tuchel ha la testa dura! Convincerlo, quando lui parte in una certa maniera, può crearti problemi. Spero per l’Inter che non abbia anche il problema Pavard dopo quello Lukaku e Lazar Samardzic».