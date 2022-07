UFFICIALE – Sensi lascia ancora l’Inter: è un nuovo giocatore del Monza

Sensi è ufficialmente un nuovo giocatore del Monza. Il centrocampista italiano lascia ancora l’Inter con la formula del prestito.

UFFICIALE – “Stefano Sensi arriva dall’Inter a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023. In due stagioni e mezza a Milano veste la maglia dell’Inter per 52 partite, facendosi apprezzare anche per la sua duttilità, che lo porta a ricoprire diversi ruoli tra centrocampo e trequarti. Nel gennaio 2022 approda alla Sampdoria in prestito, e anche a Genova va in rete all’esordio, contro il Sassuolo. Dopo l’esperienza in blucerchiato, Sensi è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la maglia del Monza. Benvenuto Stefano!”

Di seguito il post pubblicato su Twitter dai brianzoli