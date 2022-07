FOTO – Inter, Onana e Lukaku insieme in vacanza prima del ritiro

I due nuovi arrivi in casa Inter, il portiere camerunense Andre Onana e l’attaccante belga Romelu Lukaku insieme in vacanza.

FOTO – Andre Onana e Romelu Lukaku, i due nuovi arrivi in casa Inter, già insieme prima del ritiro con la squadra nerazzurra. Come si vede da una storia su Instagram pubblicata dal portiere camerunense, i due sono insieme in vacanza. A seguire uno sceeenshot del video postato sul profilo Instagram dell’estremo difensore.

Fonte: Instagram Andre Onana