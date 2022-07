Skriniar, in Francia sicuri: a breve l’ultima offerta (senza contropartite) del PSG – SM

Skriniar presto potrebbe lasciare l’Inter. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, in Francia sono sicuri che presto arriverà un’offerta decisiva da parte del PSG.

NUOVA E ULTIMA OFFERTA – Il PSG è pronto a sbloccare l’affare legato a Milan Skriniar. In Francia c’è grande ottimismo per l’esito positivo dell’affare, e soprattutto per la quinta e ultima offerta del club francese all’Inter per aggiudicarsi il difensore slovacco: offerta da 67 milioni più bonus (che si avvicina molto agli 80 richiesti dal club nerazzurro) e un super-contratto al giocatore di quattro anni (con opzione per il quinto) a 7,5 milioni a stagione.

Fonte: Sportmediaset