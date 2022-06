Tuchel, doppio ruolo al Chelsea: buona notizia per l’Inter per due motivi – CdS

Il rapporto tra Thomas Tuchel e Romelu Lukaku ormai da tempo è ai minimi termini. Non a caso uno dei motivi per cui l’attaccante vuole dire addio al Chelsea è proprio il tecnico tedesco. Questa è chiaramente un’ottima notizia per l’Inter, ma non solo.

DUE BUONE NOTIZIE – Con l’arrivo della nuova proprietà del Chelsea, il ruolo di Thomas Tuchel è sempre più al centro del progetto del club inglese. In assenza di un vero e proprio Direttore Sportivo, sarà difatti il tecnico tedesco a occuparsi del mercato. Il classico manager all’inglese, per intenderci. Questo, ovviamente, non fa che alimentare ancor di più la voglia di addio di Romelu Lukaku, ma anche favorire l’operazione in casa Inter. Se a trattare la cessione fosse Marina Granovskaia – dirigente di fiducia di Roman Abramovic -, Marotta e Ausilio sarebbero spacciati. Secondo quanto svelato dal Corriere dello Sport, Marina, difatti, aveva litigato con i due dirigenti nerazzurri per non aver concesso neppure un milione di sconto dai 155 richiesti. Insomma, la Granovskaia mai e poi mai darebbe Lukaku in prestito gratuito all’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

