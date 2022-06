Bellanova, chi è l’esterno del Cagliari che piace all’Inter?

L’Inter sta programmando il futuro cercando di attuare al meglio alcune strategie sul mercato. I nerazzurri vogliono rinforzare la rosa e colmare l’addio di Ivan Perisic. Il nome caldo è quello di Bellanova del Cagliari.

PROFILO – L’Inter segue molto con attenzione Bellanova. L’esterno italiano del Cagliari, nonostante la retrocessione dei sardi, è forse l’unico salvabile della rosa. Ma perché, se è partito un esterno sinistro, virare su un esterno destro? La scelta è molto semplice: in rosa hai un giocatore capace di giocare a destra e sinistra senza abbassare la qualità, Matteo Darmian. Ma chi è realmente Bellanova? L’esterno del Cagliari è appena stato riscattato dai sardi che hanno versato 500mila euro nelle casse del Bordeaux. Una scelta di mercato ovviamente così da poter rivendere subito l’azzurrino e incassare molto di più. E infatti la valutazione che l’Inter ha di Bellanova è di circa 7 milioni di euro. Una cifra non sproposita se si pensa che si parla di un classe 2000 che vanta, solo in quest’anno, 31 presenze in Serie A condite da 1 gol e 2 assist. Bellanova è un giocatore tutto corsa e cross, basta guardare le sue partite con il Cagliari ma dimostra anche un’ottima abilità palla al piede come dimostrano i 39 dribbling riusciti sui 73 tentati. Bellanova è anche una certezza della Nazionale Under 21 di Paolo Nicolato con ben 13 presenze dal novembre 2020. Insomma, è un prospetto interessante che, al fianco di giocatori già pronti come Dumfries, potrebbero crescere ulteriormente.

Fonte dati: Transfermarkt e Kickest