Italia-Germania, Mancini lancia Bastoni dal 1′. Riposo Barella? – TS

L’Italia, domani sera, sfiderà la Germania per la prima giornata del girone di Nations League. Il CT Mancini, rispetto alla sfida contro l’Argentina, dovrebbe lanciare Bastoni dal 1′. Riposo in vista per Barella?

SCELTE – L’Italia ha subito l’occasione per ripartire dopo la disfatta contro l’Argentina. Per gli azzurri guidati dal CT Mancini l’occasione del riscatto arriva sabato: a Bologna, infatti, sarà ospite la Germania per la prima giornata dal girone di Nations League. Per la sfida, Mancini, dovrebbe operare alcuni cambi rispetto agli 11 scesi in campo a Wembley: in difesa, di fronte a Donnarumma, dal 1′ dovrebbe partire Bastoni al fianco di Bonucci, con Calabria a destra e Spinazzola a sinistra. A centrocampo probabile riposo per il nerazzurro Barella, sostituito da Tonali, che completerà il reparto con Pellegrini e Cristante. In attacco Raspadori e Cancellieri a supporto di Scamacca.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Bastoni, Spinazzola; Cristante, Tonali, Pellegrini; Raspadori, Scamacca, Cancellieri.

Fonte: Tuttosport