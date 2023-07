Trubin, scende la richiesta dello Shakhtar Donetsk? L’Inter c’è

Anatoliy Trubin potrebbe diventare il secondo portiere giovane adatto per accompagnare Yann Sommer. L’Inter continua la trattativa, c’è ancora distanza.

TRATTATIVA – Anatoliy Trubin vuole assolutamente l’Inter, è affascinato da Milano e dalla possibilità di giocare la Champions League. Il portiere classe 2001 ha fatto capire più volte la sua posizione, ma non basta per la chiusura. Lo Shakhtar Donetsk chiede 20 milioni di euro per Fabrizio Romano da Sos Fanta, ma i nerazzurri per ora non si muovono dalla prima offerta di 10 più bonus. Con qualche bonus si potrebbe arrivare alla conclusione della trattativa, l’Inter vorrebbe il calciatore come secondo a Yann Sommer.