Telles allontana l’Inter: «Voglio mostrare mio valore al Manchester United»

Alex Telles, in orbita Inter per sostituire Hakimi andato al Psg, ha rilasciato un’intervista sul sito ufficiale del Manchester United. Attraverso le sue parole, il giocatore sembra allontanare un suo ritorno in nerazzurro

LAVORO − Così Telles sul suo ritorno ad allenarsi con il Manchester United: «Sono davvero felice di essere tornato qui. È un piacere essere al Manchester United per la mia seconda stagione. La scorsa stagione siamo andati molto vicini a vincere trofei, quindi affrontiamo la prossima stagione con molto desiderio e voglio davvero mostrare il mio lavoro e il mio valore qui al club. Abbiamo lavorato molto duramente in allenamento oggi, e quest’ultima settimana, e credo che sia un’opportunità per mostrare il mio valore, le mie qualità e il mio potenziale qui al Manchester United. Conosco il Manchester United Football Club e i tifosi credono davvero in me».

Fonte: Manchester United.com