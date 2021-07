Keita verso il ritorno all’Inter? Prima ci sono due situazioni da definire

Keita Balde è tornato nel mirino dell’Inter. L’attaccante senegalese tornerebbe volentieri in nerazzurro dove ritroverebbe Simone Inzaghi, ma prima i nerazzurri devono definire il futuro di altri due attaccanti.

Keita Balde potrebbe tornare all’Inter in questa sessione di mercato. L’attaccante senegalese, attualmente in forza al Monaco ma nell’ultima stagione in prestito alla Sampdoria e già nerazzurro nella stagione 2018-19 (24 presenze, 5 gol) secondo “Sport Mediaset” avrebbe già dato il suo assenso al ritorno all’Inter dove ritroverebbe Simone Inzaghi, che già lo ha allenato ai tempi della Lazio. Al momento però tutto è fermo in quanto l’Inter dovrebbe fare posto in rosa per Balde definendo il futuro di Pinamonti e Salcedo.