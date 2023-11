Su Taremi non c’è solo l’Inter, sull’iraniano anche una big inglese!

Taremi fa gola in giro per l’Europa. Sull’attaccante iraniano non c’è solo l’Inter, ma sarebbe piombata anche una big della Premier League.

CONCORRENZA − Mehdi Taremi è occasione ghiotta per tutti. Non solo per l’Inter. Il giocatore, in scadenza a giugno 2024 dal Porto, piace a diversi grandi club europei. Come racconta il Daily Mail, nelle ultime ore anche il Manchester United avrebbe messo gli occhi sul 31enne iraniano. I Red Devils, ottavi in Premier League, fuori dalla Coppa di Lega e ultimi nel proprio girone di Champions League, hanno bisogno di una nuova punta. Occhio all’affondo già per gennaio. Ma, conclude il tabloid britannico, il Manchester United tiene d’occhio anche le piste Victor Osimhen e Ivan Toney del Brentford.