Taremi tra Inter o Milan? La sua testa è ad altro. Punta un record

Taremi piace sia a Inter che a Milan, che già a gennaio potrebbero farci un pensierino. Intanto, l’attaccante del Porto è pronto a staccare un record.

OBIETTIVO − Per Mehdi Taremi potrebbe scattare un vero e proprio Derby di Milano tra Inter e Milan. In estate, entrambe le squadre ci hanno provato infrangendosi contro il muro del Porto. L’attaccante iraniano è in scadenza a giugno 2024 e quindi già da gennaio potrebbe firmare per un altro club. Come riferisce però A Bola, ad oggi il centravanti non ci pensa e punta anzi ad un record prestigioso con la maglia dei lusitani: ovvero le 200 presenze complessive. Taremi è a quota 197. Finora ha realizzato 104 gol e messi a referto 44 assist.