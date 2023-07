Sommer chiuso al Bayern Monaco, Tuchel: «I giocatori hanno un contratto!»

Sommer è partito con il Bayern Monaco e si trova in questo momento a Tokyo, anche se ieri non ha svolto l’ultimo allenamento con la squadra. La volontà di venire all’Inter è ormai chiara, ma in conferenza stampa il tecnico Thomas Tuchel fa il punto della situazione.

PARTENZE – Tuchel chiarisce in conferenza stampa la situazione legata ai possibili partenti, tra questi anche Yann Sommer: «Giocatori in partenza? Ci concentriamo sui giocatori che abbiamo qui, hanno un contratto con il Bayern Monaco. Vogliamo spingere con tutti. Non saremo né il primo né l’ultimo club a cambiare la rosa. Non ci preoccupiamo troppo dei trasferimenti. Siamo qui per continuare a crescere».