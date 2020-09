Skriniar, il Tottenham sta mollando la presa con l’Inter: il motivo – Rai

Skriniar sembra essere sempre più lontano dal Tottenham, tanto che domani potrebbe essere titolare in Benevento-Inter. Francesco Rocchi, nel corso di “Calcio Totale” su Rai Sport +, ha spiegato come si sta modificando la posizione del difensore slovacco.

RESTA? – Francesco Rocchi ritiene che per il cash bisognerà cercare altrove: «L’Inter metterà a segno delle cessioni importanti per poi muovere il mercato. Il nome è quello di Milan Skriniar, però c’è una brutta notizia per l’Inter: il Tottenham starebbe mollando la presa. Il motivo? Cinquanta milioni per il difensore slovacco sono tanti, José Mourinho sta puntando su Antonio Rudiger. Il Tottenham vira su Rudiger, quest’opzione blocca il mercato dell’Inter. Skriniar rimarrebbe in nerazzurro, a questo punto sfumerebbe anche l’ipotesi Chris Smalling. Soprattutto il cash, i cinquanta milioni che l’Inter sperava arrivassero, fanno sfumare il sogno N’Golo Kanté».

IL RITORNO – Rocchi, oltre a Skriniar non più verso il Tottenham, conferma le indiscrezioni di serata: «C’è anche un’altra notizia, che riguarda Radja Nainggolan. I tifosi sognavano quest’Inter di peso, coi cinque cambi e Arturo Vidal con Nainggolan. Mentre Antonio Conte sta pensando di utilizzare in futuro Nainggolan (non domani che sarà indisponibile, ndr) gli agenti del giocatore hanno incontrato il Cagliari. È molto vicino il ritorno: l’Inter chiede dieci milioni, il Cagliari chiede una opzione stile Diego Godin ossia a zero».