Champions League, l’Inter conosce tre qualificate su sei. Giovedì sorteggio

UEFA Champions League logo stadium

La Champions League conosce le qualificate numero ventisette, ventotto e ventinove: si tratta di Dinamo Kiev (unica a segnare), Ferencvaros (grande sorpresa, torna dopo venticinque anni) e Olympiakos. Domani le restanti tre partite di ritorno dei play-off, giovedì il sorteggio della fase a gironi con l’Inter.



CHAMPIONS LEAGUE – RITORNO PLAY-OFF

PERCORSO CAMPIONI

Dinamo Kiev-Gent 3-0 (andata 2-1) 9’ Buyalskiy, 36’ rig. De Pena, 49’ rig. Rodrigues

Midtjylland-Slavia Praga (andata 0-0) mercoledì 30 settembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 254

Red Bull Salisburgo-Maccabi Tel Aviv (andata 2-1) mercoledì 30 settembre ore 21 – diretta TV Sky Sport Arena e Sky Sport 253

PERCORSO PIAZZATE

Ferencvaros-Molde 0-0 (andata 3-3)

Omonia Nicosia-Olympiakos 0-0 (andata 0-2)

PAOK-Krasnodar (andata 1-2) mercoledì 30 settembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 255

In grassetto le squadre qualificate.

Qui le informazioni sul sorteggio della fase a gironi di Champions League, con le fasce provvisorie in attesa della fine dei play-off. Dinamo Kiev e Olympiakos vanno in terza fascia, come l’Inter, Ferencvaros in quarta.