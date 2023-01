Skriniar, timore per accoglienza dei tifosi dell’Inter. Vuole partire ora

Milan Skriniar molto probabilmente lascerà l’Inter in questa sessione di mercato invernale. Secondo L’Équipe il giocatore vorrebbe lasciare Milano in questi giorni, il motivo è particolare.

PAURA – Milan Skriniar ha paura di tornare a San Siro. Secondo quanto riferito dal giornale francese L’Équipe il calciatore vorrebbe lasciare ora l’Inter per il timore nei confronti dell’accoglienza dei tifosi nerazzurri in vista delle prossime partite. Nelle scorse ore il PSG ha fatto una prima offerta da 10 milioni di euro per avere lo slovacco, ma l’Inter vuole di più. Entro martedì potrebbe arrivare la seconda proposta intorno ai 15 milioni. L’accordo si troverà intorno ai 20, bonus compresi.