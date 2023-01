VIDEO – Lautaro Martinez e Acerbi ai microfoni dopo Cremonese-Inter

Lautaro Martinez, protagonista in Cremonese-Inter con una straordinaria doppietta che ha di fatto ribaltato dallo svantaggio iniziale di 1-0. L’attaccante argentino dopo la partita ha parlato ai microfoni di Inter TV per sottolineare tutta la sua soddisfazione, soprattutto dopo la sconfitta inaspettata di San Siro contro l’Empoli. Come lui anche Francesco Acerbi, tornato titolare dopo l’ultima partita. Di seguito il video pubblicato attraverso il canale YouTube dei nerazzurri.

