Satriano torna all’Inter e va all’estero: cessione con doppia formula – TS

Satriano è tornato all’Inter ma solo di passaggio: dopo una stagione non certo esaltante – dal punto di vista realizzativo – all’Empoli per lui all’orizzonte un nuovo trasferimento. Tuttosport rivela destinazione e formula.

IN USCITA – Appena due gol in trentuno presenze per Martin Satriano in prestito all’Empoli, nella sua prima vera stagione in Serie A. L’attaccante è uno dei tantissimi rientri dai prestiti in casa Inter, ma non ci rimarrà per molto. Tuttosport parla di un nuovo trasferimento: in Croazia, alla Dinamo Zagabria. Per Satriano prevista una doppia formula, ossia prestito con diritto di riscatto ma contro-riscatto a favore dell’Inter.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino