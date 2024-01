Salcedo torna in Italia! Carboni cambia maglia e scende di categoria – Sky

Nuove operazioni “in uscita” che riguardano l’Inter. Salcedo torna in Italia dopo il prestito in Spagna, ma non vestirà la maglia della Ternana. Per quello ci pensa Franco Carboni, fratello di Valentin e anche lui in prestito al Monza, giocherà per la squadra rossoverde. Di seguito la notizia riportata da Gianluca Di Marzio su Sky Sport.

DUE TRASFERIMENTI – Eddie Salcedo in estate era stato ceduto dall’Inter all’Eldense in prestito, ma il giovane attaccante italiano non ha trovato tanto spazio in Spagna e per questo motivo ha deciso di tornare a giocare in Serie B. Nuova esperienza per lui con la maglia del Lecco, quando sembrava tutto fatto con la Ternana così come svelato qualche giorno fa anche dal Direttore Sportivo Stefano Capozucca proprio attraverso una nostra intervista. Chi andrà alla Ternana, invece, è Franco Carboni, anche lui in prestito dall’Inter al Monza come il fratello Valentin, che invece ha trovato più spazio. L’argentino giocherà in Serie B.