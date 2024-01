Salcedo, il ritorno in Italia è questione di ore: summit in corso − SI

Eddie Salcedo si prepara a ritornare in Italia dopo la breve parentesi all’Eldense in Spagna. Il giocatore di proprietà dell’Inter presto rigiocherà in Serie B.

RITORNO IMMINENTE − Salcedo al Lecco è questione solo di ore. Come riferisce Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato per Sportitalia, al momento c’è un summit in corso tra l’Inter e la società cadetta. Salcedo ritornerà in Italia con la formula del prestito. All’Eldense, nella seconda divisione spagnola, ha collezionato 12 presenze mettendo a referto due gol e un assist.