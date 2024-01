Hernandez: «Alta classifica? Abbiamo perso punti, non guardiamo»

Theo Hernandez commenta la vittoria del suo Milan contro l’Empoli nel lunch-match odierno di Serie A. Il francese si dichiara al fianco di Stefano Pioli su Sky Sport.

UNITI – Theo Hernandez va oltre la crisi dell’ultimo periodo del suo Milan: «Vero che abbiamo avuto un periodo difficile e complicato, adesso quando vinci sei felice. Noi abbiamo fatto cose belle in queste partite, da squadra. Abbiamo lavorato bene e per questo abbiamo vinto, non ascoltiamo la gente fuori. Noi siamo stati sempre con Pioli, quello che dice la gente non importa. Tutta la squadra è con il mister, anche io fino alla fine. Abbiamo perso punti che non dovevamo perdere, adesso siamo tornati a vincere e vogliamo continuare. La classifica non la dobbiamo guardare».