Sabatini: «Dybala-Inter? Lontana la chiusura. Ed occhio a un’altra big di A»

L’Inter oggi gioca a Bologna nel recupero della 20′ giornata per prendersi la vetta della classifica. Intanto però si parla sempre di Paulo Dybala in orbita nerazzurra. Ecco il punto di Sandro Sabati a SportMediaset nella puntata odierna.

SCENARIO – L’Inter deve vincere a Bologna per prendersi la vetta della classifica. Intanto però si parla come sempre di calciomercato con il nome di Paulo Dybala sempre accostato ai nerazzurri. Ecco il punto di Sandro Sabatini a SportMediaset. «Ieri Dybala ha postato una foto con un possibile indizio con Dani Alves, si sono scambiati la maglia. L’Inter lo vuole ma è ancora molto lontana dal concretizzarsi. Jorge Antun lo sta offrendo a tanti club, ma non il Napoli. Il numero 10 non è disponibile in molti club, come la Roma, più vicini di quanto si pensi».