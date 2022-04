Udinese-Inter, Inzaghi ha scelto il titolare a destra dopo il Bologna – SM

L’Inter vuole vincere il recupero della 20′ giornata di Serie A per prendersi la vetta della classifica. Intanto però Inzaghi ragiona anche in ottica Udinese, prossimo match dei nerazzurri in trasferta. Il tecnico ha le idee chiare su come gestire le forze.

SCELTE – L’Inter vuole il primo posto in classifica vincendo oggi a Bologna nel recupero della 20′ giornata. Intanto Inzaghi dovrà essere bravo a gestire le forze dei suoi uomini con il tecnico che, contro Bologna e Udinese, è pronto a cambiare. Come riporta infatti Marco Barzaghi a SportMediaset, contro i rossoblù dovrebbe giocare Denzel Dumfries mentre contro l’Udinese Matteo Darmian. «Dumfries è in vantaggio con Darmian che giocherà a Udine contro i friulani. L’Inter non vuole perdere l’ultima strada».