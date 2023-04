Retegui: «Futuro? Probabile un trasferimento, ma penso al Tigre»

Mateo Retegui ha parlato ai microfoni di ESPN riguardo il suo futuro, dopo le tante voci di mercato che lo avvicinano anche all’Inter (vedi articolo).

FUTURO – Mateo Retegui ha parlato riguardo il suo futuro, dopo la convocazione in Nazionale, diversi sono stati i club interessati all’attaccante. Tra questi si è parlato anche della stessa Inter, con un attacco che andrà sistemato in estate. Queste le parole di Retegui: «Ora sono tranquillo, cerco di non pensare a cosa succederà. So che a luglio un trasferimento è probabile, ma sono concentrato sul Tigre ora. Se mi dovessero chiamare per la Nations League a giugno cercherò di fare del mio meglio. Se così non fosse, tiferò da qui».